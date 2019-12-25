Премьер Венгрии сообщил о переговорах с Россией о доступе к вакцине от коронавируса

Перед этим местные медики должны проверить действенность препарата.

Премьер-министр Венгрии сообщил о переговорах с Россией о доступе к вакцине от коронавируса. Об этом рассказали журналисты информационного агентства Рейтер со ссылкой на слова Виктора Орбана. Чиновник отметил, что первые партии препарата в страну ожидаются в декабре 2020 года или январе 2021 года. Сейчас чиновники ведут переговоры о возможных поставках вакцины с РФ и Китаем. Это позволит государству иметь доступ сразу к нескольким вакцинам от COVID-19 к весне 2021 года.

Напомним, что 22 октября глава канцелярии венгерского премьер-министра рассказал, что будапешт может закупить российскую вакцину от коронавируса. Это произойдет, если будет доказана эффективность препарата. В ближайшее время медики Венгрии изучат действенность вакцин, разработанных в России и Китае. Ранее Венгрия обязалась закупить европейскую вакцину, которая создается в рамках Евросоюза.

В Еврокомиссии призвали Венгрию отменить решение о закрытии границ.

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