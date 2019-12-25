С 1 сентября Венгрия закрыла въезд в страну для иностранцев.

В Еврокомиссии призвали Венгрию отменить решение о закрытии границ. Об этом сообщила комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. Она напомнила, что власти с 1 сентября запретили иностранцам въезжать на территорию государства. Это сделано в целях борьбы с распространением коронавируса.

Ильва Юханссон отметила, что такая позиция Венгрии нарушает целостность Шенгенской зоны. Вместе с комиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерс чиновница направила правительству Венгрии письмо. В документ упоминается о важности целостности Шенгенской зоны, а также принятия недискриминационных мер ко всем гражданам и резидентам ЕС.

Любые меры, которые не соответствуют этим основополагающим принципам законодательства ЕС, конечно же, должны быть немедленно отменены Ильва Юханссон, еврокомиссар

В ближайшее время Еврокомиссия свяжется с коллегами из Венгрии, чтобы запросить дополнительную информацию относительно постановления о закрытии границ.

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