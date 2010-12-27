Курды: 14 военнослужащих Турции погибли в ходе операции в Сирии

Тележурналисты рассказали о гибели солдат, отправившихся в Сирию.

По предварительной информации, 14 военнослужащих Турции погибли в рамках спецоперации на территории Сирии. Предположительно их убили в районе города Рас-эль-Айна провинции Хасеке. Такие сведения предоставил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на курдский источник. Они добавили, что СДС успешно отразили турецкое нападение восточнее города.

В Турции добавили, что военные погибли в ходе борьбы с террористическими организациями. Однако все цели на севере Сирии были достигнуты. Уничтожено 181 центров террористических группировок.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперт прокомментировал приостановку продаж в гостиницах Турции.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

