Эксперт прокомментировал приостановку продаж в гостиницах Турции

"Переполненность" отелей связана с сезонностью.

В среду, 9 октября, появилась информация, что турция больше не принимает заявки на проживание в отелях из-за переполненности курорта. Вице-президент российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал Piter.TV ситуацию.

По словам Барзыкина "переполненность" отелей в Анталье встречается часто. Однако, сейчас сезон уже считается "низким" и такой наплыв туристов необычен для этого времени. Кроме того, Барзыкин отметил, что на внутреннем российском рынке очень много предложений. В большей части продажи закрыты в пятизвездочные отели с бассейном и на "хорошие даты".

Если захотите, то найдете. Предложений всегда больше, чем возможностей у российских туристов отметил Барзыкин

Юрий Барзыкин предложил рассмотреть варианты с отдыхом на Кипре, Балканах, Греции. В топ-лист также вошли Италия, Доминикана и Юго-Восточная Азия.

Ранее мы сообщали о том, что российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции.

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