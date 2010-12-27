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Эксперт прокомментировал приостановку продаж в гостиницах Турции
Сегодня, 15:15
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IRINA_CHALKINA

Эксперт прокомментировал приостановку продаж в гостиницах Турции

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"Переполненность" отелей связана с сезонностью.

В среду, 9 октября, появилась информация, что турция больше не принимает заявки на проживание в отелях из-за переполненности курорта. Вице-президент российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал Piter.TV ситуацию.

По словам Барзыкина "переполненность" отелей в Анталье встречается часто. Однако, сейчас сезон уже считается "низким" и такой наплыв туристов необычен для этого времени.  Кроме того, Барзыкин отметил, что на внутреннем российском рынке очень много предложений. В большей части продажи закрыты в пятизвездочные отели с бассейном и на "хорошие даты".

Если захотите, то найдете. Предложений всегда больше, чем возможностей у российских туристов

отметил Барзыкин

Юрий Барзыкин предложил рассмотреть варианты с отдыхом на Кипре, Балканах, Греции. В топ-лист также вошли Италия, Доминикана и Юго-Восточная Азия.

Ранее мы сообщали о том, что российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, отдых, турция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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