Bloomberg : турецкие войска начали переходить границу с Сирией

Группировка вошла в Сирию утром 9 октября с двух позиций.

Войска Турции начали пересекать границу с Сирией для начала операции по созданию зоны безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

По данным ИА, группировка вошла в Сирию утром 9 октября с двух позиций. Далее планируется масштабная переброска сил для последующего проведения военной операции.

В это же время источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг информацию о начале операции. Он попросил игнорировать сообщения СМИ и дождаться официального сообщения Анкары.

Эрдоган 5 октября объявил о готовности провести операцию на севере Сирии для очистки территории от Сил самообороны сирийских курдов.

Ранее в Сирии успешно испытали российскую С-500.

Видео: YouTube/ BBC News, Sky News Australia