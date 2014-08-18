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Зеленский попросил организовать переговоры с Путиным по поводу Донбасса
Сегодня, 11:49
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phil_k

Зеленский попросил организовать переговоры с Путиным по поводу Донбасса

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Украинская сторона пока не получила ответа.

Президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Темой для возможного диалога является обострение ситуации в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, сообщает РБК.

Администрация президента, конечно, обратилась с просьбой поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины (цитата по Reuters)

Также сообщается, что МИД Украины направило запрос в Москву, в котором потребовало объяснить наличие большого количества российских военных на границе. Ответа от России не последовало. 

Ранее мы сообщали, что власти Украины исключают возможность наступления в Донбассе.

Фото: pixabay.com
 

Теги: зеленский, конфликт на донбассе, переговоры по донбассу, путин
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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