Зеленский попросил организовать переговоры с Путиным по поводу Донбасса

Украинская сторона пока не получила ответа.

Президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Темой для возможного диалога является обострение ситуации в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, сообщает РБК.

Администрация президента, конечно, обратилась с просьбой поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины (цитата по Reuters)

Также сообщается, что МИД Украины направило запрос в Москву, в котором потребовало объяснить наличие большого количества российских военных на границе. Ответа от России не последовало.

Ранее мы сообщали, что власти Украины исключают возможность наступления в Донбассе.

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