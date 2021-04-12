Власти Украины исключают возможность наступления в Донбассе

Украина рассчитывает на мирный путь разрешения конфликта.

В Украине не рассматривают наступление в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, киевские власти убеждены, что только переговоры могут способствовать миру на территории страны. Поэтому Украина будет продожлать участвовать в "нормандском формате".

Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми. Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины

Ранее Зеленский заявил о необходимости перемирия в Донбассе. Об этом было сказано после посещения им передовой в зоне конфликта.

Ранее Зеленский призвал страны мира не допустить повтора ужасов Второй мировой войны.

Видео: YouTube / Телеканал ДОМ