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Власти Украины исключают возможность наступления в Донбассе

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Украина рассчитывает на мирный путь разрешения конфликта.

В Украине не рассматривают наступление в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщила  пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, киевские власти убеждены, что только переговоры могут способствовать миру на территории страны. Поэтому Украина будет продожлать участвовать в "нормандском формате".

Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми.

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины

Ранее Зеленский заявил  о необходимости перемирия в Донбассе. Об этом было сказано после посещения им передовой в зоне конфликта.

Ранее Зеленский призвал страны мира не допустить повтора ужасов Второй мировой войны.

Видео: YouTube / Телеканал ДОМ

Теги: война на украине, донбасс, украина, юлия мендель
Категории: Новости России, Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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