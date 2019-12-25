Зеленский призвал страны мира не допустить повтора ужасов Второй мировой войны

Зеленский считает, что для этого весь цивилизованный мир должен продемонстрировать особое единство.

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей призвал мировое сообщество не допустить повтора подобных этому событий. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов. сообщение с сайта президента Украины

Отмечается, что от имени президента Украины была установлена корзина цветов к Мемориальному комплексу "Бабий Яр" в Киеве. Также цветы возложили к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере.

Ранее Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса.

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