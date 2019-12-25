  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Зеленский призвал страны мира не допустить повтора ужасов Второй мировой войны
Сегодня, 14:42
34
phil_k

Зеленский призвал страны мира не допустить повтора ужасов Второй мировой войны

0 0

Зеленский считает, что для этого весь цивилизованный мир должен продемонстрировать особое единство.

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей призвал мировое сообщество не допустить повтора подобных этому событий. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

В годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов.

сообщение с сайта президента Украины

Отмечается, что от имени президента Украины была установлена корзина цветов к Мемориальному комплексу "Бабий Яр" в Киеве. Также цветы возложили к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере.

Ранее Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса.

Фото: pixabay.com

Теги: бабий яр, владимир зеленский, международный день освобождения узников фашистских концлагерей, украина
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии