Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Бывший глава региона Вячеслав Битаров отправлен в отставку.

Российский президент Владимир Путин принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. После этого он переговорил по видеосвязи с Сергеем Меняйло. Стороны обсудили вопрос о назначении временно исполняющего обязанности главы региона.

Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически всё знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?. Владимир Путин, президент РФ

Сергей Меняйло заявил, что готов приступить к работе в новой должности. После этого российский лидер подписал прошение об отставке Битарова и назначил документом на пост врио главы Северной Осетии Меняйло.

Бывший глава Тувы и новый врио прибыли из Москвы в Кызыл.

Видео: YouTube / Россия 24