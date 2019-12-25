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Бывший глава Тувы и новый врио прибыли из Москвы в Кызыл
Сегодня, 8:38
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lesjasap

Бывший глава Тувы и новый врио прибыли из Москвы в Кызыл

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Путин принял отставку Шолбан Кара-оола и назначил на его место Владислава Ховалыга.

Бывший глава Тувы и новый временно исполняющий обязанности главы региона прибыли из Москвы в Кызыл. Об этом в видеообращении к народу рассказал Шолбан Кара-оол. Запись размещена на его личной странице в социальной сети "Вконтакте". Чиновник напомнил, что на его место Владимир Путин назначил Владислава Ховалыга.

Мы вдвоем прилетели, и это о многом говорит. Преемственность тех действий, которые мы осуществляли, она остается. Владислав Товарищтайович является выходцем из нашей команды, и все, что мы осуществляли, будет подлежать дальнейшему развитию.

Шолбан Кара-оол, экс-глава Тувы

Чиновник заметил, что принял решение уйти в отставку осознанно, но он находится в хорошем состоянии здоровья. Кара-оол объяснил, что находится на руководящей должности много лет, что создало для него определенную усталость, которая тормозила работу.

Мишустин поддержал начало работы международного терминала аэропорта Кызыла уже в 2021 году.

Фото: Kremlin.ru

Теги: владислав ховалыг, кызыл, тува, шолбан кара-оол
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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