Мишустин поддержал начало работы международного терминала аэропорта Кызыла уже в 2021 году

Шолбан Кара-оол рассказал главе правительства РФ о планах по международному терминалу.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал начало работы международного терминала аэропорта Кызыла. Об этом чиновник заявил на личной встрече с губернатором Тувы Шолбаном Кара-оолой. Известно, что объект будет введен в эксплуатацию уже в текущем году.

Если это возможно, попросил бы, чтобы не 2021-2022 год был. Мы можем справиться в 2021-м...Остается только его ввести в действие. Шолбан Кара-оол, губернатор Тувы

В ответ на это заявление Мишустин рассказал, что поддерживает слова главы региона. Он считает, что международный статус терминала даст новый толчок по развитию отношений региона с другими странами. Кара-ол напомнил, что на проектную документацию местные власти получили федеральные средства. Документы должны быть готовы уже в марте 2021 года.

Напомним, что российский аэропорт Кызыла основан в 1946 году.

Мишустин поручил разобраться, почему предприниматели Тувы не получили поддержку в пандемию.

Фото: Правительство России