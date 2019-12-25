Мишустин поручил разобраться, почему предприниматели Тувы не получили поддержку в пандемию

Глава правительства РФ встретился с губернатором региона Шолбаном Кара-оолом.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову разобраться, почему предприниматели Тувы не получили поддержку в пандемию. Об этом чиновник сообщил коллеге в рамках рабочего визита в регион. Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил федеральному правительству о том, что три тысячи представителей малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей не получили федеральную поддержку, в связи с чем приостановили свою деятельность.

Я дам соответствующее поручение министру экономического развития, чтобы он провел всесторонний анализ причин, по которым не воспользовались этой помощью предприниматели Тувы...Причины важны. 3 тысячи - это много. Это означает, что, скорее всего, до них не довели информацию. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заявил, что сделает все возможное для того, чтобы наверстать упущенное и сохранить число существующих субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. Сейчас в Туве существует порядка семи тысяч частных предприятий.

Мишустин обещал помочь с финансированием строительства школы и детсадов в Кызыле.

Фото: Правительство России

