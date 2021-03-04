Мишустин обещал помочь с финансированием строительства школы и детсадов в Кызыле

Премьер пообещал, что правительство найдет деньги на завершение строительства школы и детсадов в Туве.

Глава российского правительства Михаил Мишустин обещал помочь с государственным финансированием строительства школы и детских садов в Кызыле. Об этом чиновник сообщил в рамках рабочего визита в Туву. Руководитель кабмина осмотрел строящийся объект на 825 учебных мест. Ему показали помещения будущей столовой и спортивного зала.

Конечно, поможем. Обязательно сделаем это. Без сомнения, и школе 210 млн выделим, и садикам 86 млн 948 тысяч рублей...Главное, чтобы губернатор дал нам обещание, что к сентябрю и садики, и школа заработают. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что школа должна была быть введена в эксплуатацию в 2020 году, но позже срок перенесли на 31 декабря 2021 года из-за нехватки средств на строительство. Власти региона обратились к правительству за дополнительными средствами в размере 210,7 млн рублей. Ввод новой школы поможет разгрузить переполненные классы и решить проблему третьей смены обучения. В настоящее время учащиеся вынуждены ездить в учебные заведения в другое части Кызыла.

Михаил Мишустин прибыл в Кызыл.

Видео: TG / Другой Беляков