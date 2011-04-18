Суд огласил приговор студенту ЛЭТИ из-за акции "Наука мертва" в СПбГУ

В ходе заседаний Тимофеев воспользовался своим конституционным правом отказаться от дачи показаний, полагаясь на статью, гарантирующую свободу от саморазоблачения.

Василеостровский районный суд Петербурга 23 апреля завершил рассмотрение административного дела, связанного акцией "Наука мертва". Суд признал студента СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Степана Тимофеева виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ) и приговорил его к трёхдневному административному аресту.

Задержание молодого человека произошло 21 апреля непосредственно в стенах учебного заведения, после чего он оставался под контролем правоохранительных органов вплоть до судебного разбирательства. В ходе заседаний Тимофеев воспользовался своим конституционным правом отказаться от дачи показаний, полагаясь на статью, гарантирующую свободу от саморазоблачения. Признания вины он не сделал.

Отсчет ареста начнётся с момента поступления Тимофеева в изолятор временного содержания, куда он попал сразу после задержания. Таким образом, фактически наказание ограничивается одним днём, так как предыдущие два дня, проведённые под стражей, засчитываются в общий срок.

Ещё раньше, 9 апреля, рассматривалось дело в отношении другого студента — Артема Пронько из СПбГУ, также обвиняемого в причастности к акции с символом Минервы. Заседание по данному делу перенесли на май, после первой попытки рассмотрения 10 апреля. Пронько был освобождён вскоре после кратковременного задержания, происшедшего прямо на занятиях в вузе. Он неоднократно заявлял о своей непричастности к событиям вокруг Минервы.

Отдельно отметим, что 22 апреля Пронько публично опроверг сообщения СМИ о том, что следствие выявило группу леворадикально настроенных активистов на основании его показаний. Пронько настаивает, что такие утверждения ложны и никаких показаний, подтверждающих существование подобной группы, он не делал.

Фото: Piter.TV