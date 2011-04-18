Суд огласил приговор студенту ЛЭТИ из-за акции "Наука мертва" в СПбГУ

Василеостровский районный суд Петербурга 23 апреля завершил рассмотрение административного дела, связанного акцией "Наука мертва". Суд признал студента СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Степана Тимофеева виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ) и приговорил его к трёхдневному административному аресту.
Задержание молодого человека произошло 21 апреля непосредственно в стенах учебного заведения, после чего он оставался под контролем правоохранительных органов вплоть до судебного разбирательства. В ходе заседаний Тимофеев воспользовался своим конституционным правом отказаться от дачи показаний, полагаясь на статью, гарантирующую свободу от саморазоблачения. Признания вины он не сделал.
Отсчет ареста начнётся с момента поступления Тимофеева в изолятор временного содержания, куда он попал сразу после задержания. Таким образом, фактически наказание ограничивается одним днём, так как предыдущие два дня, проведённые под стражей, засчитываются в общий срок.
Ещё раньше, 9 апреля, рассматривалось дело в отношении другого студента — Артема Пронько из СПбГУ, также обвиняемого в причастности к акции с символом Минервы. Заседание по данному делу перенесли на май, после первой попытки рассмотрения 10 апреля. Пронько был освобождён вскоре после кратковременного задержания, происшедшего прямо на занятиях в вузе. Он неоднократно заявлял о своей непричастности к событиям вокруг Минервы.
Отдельно отметим, что 22 апреля Пронько публично опроверг сообщения СМИ о том, что следствие выявило группу леворадикально настроенных активистов на основании его показаний. Пронько настаивает, что такие утверждения ложны и никаких показаний, подтверждающих существование подобной группы, он не делал.
Фото: Piter.TV
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