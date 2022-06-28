Студента-политолога СПбГУ задержали за акцию у здания Двенадцати коллегий

Ученика второго курса арестовали прямо во время пары.

Студента-второкурсника СПбГУ задержали во время лекции по английскому языку днем 9 апреля. Предстоящую ночь он проведет в отделении полиции за недавнюю организацию акции у здания Двенадцати коллегий, – сообщают в "Фонтанке".

По информации журналистов, студенту Артему Пронько вменяют "митинговую" статью (2 ч. ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях). В МВД утверждают, что благодаря действиям студента у памятника графу Уварову 24 марта появился манекен, изображающий богиню мудрости Минерву, с надписью "наука мертва". Пластмассовая фигура была подвешена за шею к ноге статуи.

Появление Минервы у памятника сочли публичным мероприятием, о котором Пронько должен был заранее предупредить власти. Свою вину студент не признает, посему ему грозит административный арест до 15-ти суток. Судебное заседание по протоколу второкурсника намечено на утро 10 апреля.

Студент в принципе, по словам его адвоката, не признает свою причастность к появлению манекена у здания Двенадцати коллегий.

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Фото: Социальные сети