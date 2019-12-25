Студент СПбГУ опроверг информацию о причастности к радикальной ячейке троцкистов

Пронько подчеркнул, что причиной задержания послужило подозрение в нарушении правил проведения публичных мероприятий согласно ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, несмотря на то, что сам он не участвовал в акции.

Студент СПбГУ Артём Пронько опубликовал сообщение на своей странице в соцсети "ВКонтакте", опровергающее ранее распространённую информацию о проведённом с ним допросе после акций протеста под лозунгом "Наука мертва". Это произошло 23 апреля.

Я, Пронько Артём Витальевич, в связи с появившейся информацией в СМИ, желаю сделать заявление. При моём задержании 9 апреля 2025 года никакого допроса со мной не проводилось и показания, о которых говорится в публикациях РИА, Форпост и в аналогичных публикациях в других каналах и СМИ, я не давал. Артём Пронько, студент СПбГУ

Пронько подчеркнул, что причиной задержания послужило подозрение в нарушении правил проведения публичных мероприятий согласно ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, несмотря на то, что сам он не участвовал в акции. Далее студент пояснил, что о студенческой ячейке троцкистов "Рабочая власть" и о группе "Организация коммунистов-интернационалистов" ничего не слышал и не имеет к ним никакого отношения.

Помимо прочего, Пронько уточнил, что является политологом СПбГУ, членом Студенческого совета университета и действовал исключительно легитимными методами, предусмотренными российским законодательством и Уставом СПбГУ.

Стоит напомнить, что в апреле Пронько привлекл внимание правоохранительных органов после акции у памятника графу Уварову перед зданием университета, где на статую повесили манекен с надписью "Наука мертва". Сам Пронько отвергает связь с этой инициативой, однако в отношении него был составлен административный протокол.

Фото: Piter.TV