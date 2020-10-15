В СПбГУ выявили группу студентов-радикалов

Известно, что данная радикально настроенная ячейка существует в университете около года, однако активность проявилась лишь недавно.

Дело о задержании студента СПбГУ Артёма Пронько приобрело новый оборот. Юноша являлся членом ячейки последователей Троцкого под названием "Рабочая власть", численность которой насчитывает около сорока активистов, пишет РИА Новости.

Одним из резонансных мероприятий группировки стал необычный перформанс, проведённый ими 24 марта. Тогда участники акции подвесили манекен древнеримской богини наук Минервы с лозунгом "Наука мертва" возле памятника графу Сергею Уварову. Сам Пронько был задержан полицией 9 апреля прямо на занятиях и доставлен на допрос.

Известно, что данная радикально настроенная ячейка существует в университете около года, однако активность проявилась лишь недавно. Большинство членов сообщества — молодые люди студенческого возраста, материально обеспеченные родителями, но не имеющие постоянного заработка.

Кроме того, руководство студентов осуществляется извне: поддержка оказывается международно ориентированным движением троцкистов, объединённым под эгидой "Организации коммунистов-интернационалистов". Эта структура интегрирована в глобальную сеть с координационным центром в Великобритании, руководимым известным теоретиком левого крыла Алланом Вудсом.

Во время расследования стало ясно, что непосредственными кураторами местных активистов выступали опытные члены движения: сотрудник Физико-технического института имени Иоффе под псевдонимом "Иван Лох", исследовательница Института океанологии по прозвищу "Марья" и сторонник радикальных взглядов по кличке "Кирилл Пушкин".

Ранее полиция задержала адвоката, который сорвал пасхальные украшения с дома на Дибуновской.

Фото: Piter.TV