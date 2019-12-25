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В Петербурге задержали двух подозреваемых в нападении на главу соцпитания города
Сегодня, 17:12
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В Петербурге задержали двух подозреваемых в нападении на главу соцпитания города

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Сами же подозреваемые отрицают свою причастность в нападении.

Полиция Петербурга задержала двух подозреваемых в нападении на начальника Управления социального питания Смольного Алексея Барабанщикова. Об этом в среду, 26 мая, сообщает "Фонтанка". 

Рано утром 26 мая сотрудники правоохранительных органов на Московском вокзале в Петербурге задержали педагога образовательного центра "Балтийский берег" Олега Фахертдинова. Он был доставлен в 18-й отдел полиции в Петроградском районе по делу о нападении на Барабанщикова. Туда же уже ранее доставили его сводного брата Константина Шаляпина. 

Как рассказал адвокат чиновника Алексей Чуков, Фахертдинов отрицает свою причастность в нападении. Подозреваемые рассказали, что не принимали участие в плакатной акции перед управлением соцпитания на Пионерской улице 20 мая. А лишь хотели заснять происходящее на мобильный телефон. После опроса злоумышленников оставили в отделе полиции, где составили на них протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Как отметили сотрудники полиции, братья громко матерились матом в общественном месте. 

Напомним, неизвестные утром 20 мая напали на начальника Управления социального питания Смольного Алексея Барабанщикова. По словам потерпевшего, на него напали трое в масках, ему угрожали убийством. Чиновник не получил серьезных повреждений.

Ранее мы писали, что бизнесмена приговорили к четырем годам колонии за избиение силовика.

Фото: Piter.tv

Теги: барабанщиков, задержание, избиение, подозреваемые
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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