В Петербурге задержали двух подозреваемых в нападении на главу соцпитания города

Сами же подозреваемые отрицают свою причастность в нападении.

Полиция Петербурга задержала двух подозреваемых в нападении на начальника Управления социального питания Смольного Алексея Барабанщикова. Об этом в среду, 26 мая, сообщает "Фонтанка".

Рано утром 26 мая сотрудники правоохранительных органов на Московском вокзале в Петербурге задержали педагога образовательного центра "Балтийский берег" Олега Фахертдинова. Он был доставлен в 18-й отдел полиции в Петроградском районе по делу о нападении на Барабанщикова. Туда же уже ранее доставили его сводного брата Константина Шаляпина.

Как рассказал адвокат чиновника Алексей Чуков, Фахертдинов отрицает свою причастность в нападении. Подозреваемые рассказали, что не принимали участие в плакатной акции перед управлением соцпитания на Пионерской улице 20 мая. А лишь хотели заснять происходящее на мобильный телефон. После опроса злоумышленников оставили в отделе полиции, где составили на них протокол по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Как отметили сотрудники полиции, братья громко матерились матом в общественном месте.

Напомним, неизвестные утром 20 мая напали на начальника Управления социального питания Смольного Алексея Барабанщикова. По словам потерпевшего, на него напали трое в масках, ему угрожали убийством. Чиновник не получил серьезных повреждений.

Ранее мы писали, что бизнесмена приговорили к четырем годам колонии за избиение силовика.

Фото: Piter.tv