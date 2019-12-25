Глава соцпитания Петербурга был избит неизвестными

Неизвестные утром 20 мая напали на начальника Управления социального питания Смольного Алексея Барабанщикова. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам потерпевшего, на него напали трое в масках, ему угрожали убийством. Чиновник не пострадал.
Алексей Барабанщиков является начальником Управления социального питания с февраля прошлого года.
Ранее на Piter.TV: Бывший глава Фонда капремонта Петербурга Денис Шабуров задержан.
Фото: официльный сайт Администрации Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все