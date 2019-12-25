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Глава соцпитания Петербурга был избит неизвестными
Сегодня, 10:23
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nastya960

Глава соцпитания Петербурга был избит неизвестными

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По словам потерпевшего, на него напали трое в масках, ему угрожали убийством.

Неизвестные утром 20 мая напали на начальника Управления социального питания Смольного Алексея Барабанщикова. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, на него напали трое в масках, ему угрожали убийством. Чиновник не пострадал.

Алексей Барабанщиков является начальником Управления социального питания с февраля прошлого года.

Ранее на Piter.TV: Бывший глава Фонда капремонта Петербурга Денис Шабуров задержан.

Фото: официльный сайт Администрации Санкт-Петербурга

Теги: нападение, соцпитание
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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