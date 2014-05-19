Бизнесмена приговорили к четырем годам колонии за избиение силовика

Он признал свою вину на допросе.

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бизнесмена Евгения Есенова за избиение полицейского. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что мужчина в ходе несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве 23 января нанес несколько ударов по голове сотруднику охраны правопорядка.

Один из родственников Есенова утверждает, что в этот день осужденный не принимал участие в акции, а находился в кафе, где отмечал с друзьями день рождения. Однако сам бизнесмен признал свою вину.

Судья признал Есенова виновным по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Ему предстоит отбыть четыре года в колонии общего режима.

Ранее мы сообщали, что суд прекратил дело одного из задержанных на акции протеста 31 января в Петербурге.

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