Гозман арестован на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Активиста признали виновным по части 1 статьи 13.48 КоАП.

Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток ареста общественному деятелю Леониду Гозману (признанный с мая 2022 года Минюстом РФ в качестве иностранного агента) по статье за публичное отождествление Советского Союза и нацистской Германии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе инстанции. По мнению судьи, мужчина виновен в нарушении федерального запрета по части 1 статьи 13.48 КоАП. Поводом для претензий к Леониду Гозману стал пост в социальной сети Facebook (запрещена на территории РФ как террористическая и экстремистская соцсеть). Фигурант расследования опубликовал в своем аккаунте информацию, в которой сравнил руководителей СССР и фашистского Берлина. Ожидается, что постановление суда будет обжаловано стороной защиты.

Напомним, что Леонид Гозман является общественным деятелем. Ранее активист занимал руководящие места в РАО ЕЭС России и госкорпорации "Роснано".

В Петербурге суд арестовал жилье виновной в организации незаконных митингов в январе 2021 года.

Фото и видео: Telegram / SHOT