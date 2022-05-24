В Ботаническом саду Петра Великого показали цветущий Японский сад

Работники дендрария опубликовали видео весеннего парка.

Сотрудники Ботанического сада Петра Великого показали, как выглядит Японский сад утром. Работники дендрария опубликовали видео в официальном телеграм-канале учреждения.

Прямое включение из японского садика с невероятным ароматом цветущей черёмухи. Кто-то ещё спит под сакурой, а кто-то с утра пораньше уже поплыл по важным делам. Ботанический сад БИН РАН

Отметим, что билеты на экскурсии можно приобрести на сайте. Кроме того, петербуржцев приглашают прогуляться по Водному маршруту и насладиться красотой лотосов.

Ранее на Piter.tv: в Летнем саду появится огород Петра I.

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург