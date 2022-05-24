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В Ботаническом саду Петра Великого показали цветущий Японский сад

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Работники дендрария опубликовали видео весеннего парка.

Сотрудники Ботанического сада Петра Великого показали, как выглядит Японский сад утром. Работники дендрария опубликовали видео в официальном телеграм-канале учреждения. 

Прямое включение из японского садика с невероятным ароматом цветущей черёмухи. Кто-то ещё спит под сакурой, а кто-то с утра пораньше уже поплыл по важным делам.

Ботанический сад БИН РАН

Отметим, что билеты на экскурсии можно приобрести на сайте. Кроме того, петербуржцев приглашают прогуляться по Водному маршруту и насладиться красотой лотосов.

Ранее на Piter.tv: в  Летнем саду появится огород Петра I.

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург

 

Теги: ботанический сад бин ран, видео, природа, японский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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