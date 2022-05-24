В Ботаническом саду Петра Великого показали цветущий Японский сад

Сотрудники Ботанического сада Петра Великого показали, как выглядит Японский сад утром. Работники дендрария опубликовали видео в официальном телеграм-канале учреждения.
Прямое включение из японского садика с невероятным ароматом цветущей черёмухи. Кто-то ещё спит под сакурой, а кто-то с утра пораньше уже поплыл по важным делам.
Ботанический сад БИН РАН
Отметим, что билеты на экскурсии можно приобрести на сайте. Кроме того, петербуржцев приглашают прогуляться по Водному маршруту и насладиться красотой лотосов.
Ранее на Piter.tv: в Летнем саду появится огород Петра I.
Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург
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