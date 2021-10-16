  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Летнем саду появится огород Петра I
Сегодня, 9:53
96
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Летнем саду появится огород Петра I

0 0

Специалисты по аграрному хозяйству посадят аптекарские травы и овощи.

В Летнем саду откроется огород, который, как и при Петре Великом, будет называться "Красный сад". Об этом сообщили в группе парковой зоны в соцсети "ВКонтакте".

При жизни последнего царя на Руси на грядках Летнего сада росли овощи и любимые травы Петра I. Здесь несколько веков назад был высажен первый в России картофель, привезенный из Голландии, а также салат-латук.

Отметим, что "Красный сад" откроется в субботу, 21 мая. Для посетителей он будет доступен. 

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду Петра Великого стартовал сезон экскурсий по Японскому саду.

Фото: ВКонтакте / Летний сад

Теги: красный сад, летний сад огород, опыт предков, петр первый
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии