Россия высылает украинского дипломата, задержанного в Петербурге

МИД Украины по-прежнему намерено отреагировать на данный инцидент.

Россия порекомендовала украинскому консулу Александру Сосонюку покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. Об этом сказано на сайте МИД России в субботу, 17 апреля.

С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Напомним, что Сосонюк был задержан в пятницу, 16 апреля, с поличным при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. Однако в субботу, 17 апреля, стало известно, что украинского консула освободили, и он находится в дипучреждении. МИД Украины по-прежнему намерено отреагировать на данный инцидент.

Ранее стали известны детали жизни задержанного в Петербурге украинского дипломата.

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