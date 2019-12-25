Сосонюк вместе с женой на протяжении нескольких лет арендуют квартиру в России.

Стали известны детали жизни задержанного в Петербурге украинского дипломата Александра Сосонюка. Согласно данным налоговой декларации, доход Сосонюка за 2020 год составил 6 тыс. долларов и 50 тысяч в качестве компенсационных выплат.

Известно, что Сосонюк вместе с женой воспитывает двоих детей, а также владеют недвижимостью в Киеве и Ровно. Однако на протяжении нескольких лет арендуют квартиру в России.

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