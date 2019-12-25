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Стали известны детали жизни задержанного в Петербурге украинского дипломата
Сегодня, 14:13
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kraratau27

Стали известны детали жизни задержанного в Петербурге украинского дипломата

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Сосонюк вместе с женой на протяжении нескольких лет арендуют квартиру в России. 

Стали известны детали жизни задержанного в Петербурге украинского дипломата Александра Сосонюка. Согласно данным налоговой декларации, доход Сосонюка за 2020 год составил 6 тыс. долларов и 50 тысяч в качестве компенсационных выплат. 

Известно, что Сосонюк вместе с женой воспитывает двоих детей, а также владеют недвижимостью в Киеве и Ровно. Однако на протяжении нескольких лет арендуют квартиру в России. 

Ранее мы писали, что Кудрин оценил эффект от налога на самозанятых. 

Фото: pixabay.com

Теги: задержание, украинский консул
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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