Глава Счетной палаты рассказал о результатах введения по стране НПД.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин оценил эффект от налога на самозанятых. Об этом специалист сообщил в рамках правительственного часа на пленарном заседании в верхней палате парламента. Доход от налога на профессиональный доход привел к выпадающим доходам государственных внебюджетных фондов, однако эффект от механизма в РФ эксперты находят положительным.

Анализируя плюсы, минусы и риски, я бы сказал, что этот эксперимент имеет положительный результат. Мы должны считаться с тем, что иногда у нас будут выпадающие доходы, но зато мы будем полностью учитывать эту категорию граждан, и они будут тем не менее хоть минимально, но уплачивать налоги. Алексей Кудрин, глава СП РФ

Напомним, что НПД введен с 2019 года в четырех российских регионах в качестве эксперимента. С 2020 года он распространен на всю страну. Режим позволяет при помощи мобильного приложения "Мой налог" работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. При этом налоговая ставка при работе с физическими лицами составляет четыре процента, с юридическими - шесть процентов.

Кудрин заявил о снижении финансовой самостоятельности регионов.