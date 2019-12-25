Задержанного в Петербурге украинского консула отпустили

На данный момент Сосонюк находится в украинском дипучреждении.

Задержанного в Петербурге украинского консула Александра Сосонюка отпустили спустя несколько часов. Об этом днём 17 апреля "Интерфаксу" сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

На данный момент Сосонюк находится в украинском дипучреждении. Как отмечает сам Николенко, украинские власти недовольны таким поворотом событий, и в скором времени обязательно отреагируют на произошедшее.

В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики, - заявил Николенко.

Напомним, что Александр Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным при получении секретной информации из баз российских правоохранительных органов.

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Фото: Piter.tv