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Задержанного в Петербурге украинского консула отпустили
Сегодня, 13:30
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kraratau27

Задержанного в Петербурге украинского консула отпустили

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На данный момент Сосонюк находится в украинском дипучреждении.

Задержанного в Петербурге украинского консула Александра Сосонюка отпустили спустя несколько часов. Об этом днём 17 апреля "Интерфаксу" сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. 

На данный момент Сосонюк находится в украинском дипучреждении. Как отмечает сам Николенко, украинские власти недовольны таким поворотом событий, и в скором времени обязательно отреагируют на произошедшее. 

В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики,

- заявил Николенко.

Напомним, что Александр Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным при получении секретной информации из баз российских правоохранительных органов. 

Ранее мы писали, что украинский флот обвинил ФСБ России в создании препятствий в Азовском море. 

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, украинский консул, фсб россии
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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