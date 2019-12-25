Украинский флот обвинил ФСБ России в создании препятствий в Азовском море. Соответствующее заявление опубликовано на официальном аккаунте Генерального штаба Вооруженных сил Киева. Специалисты полагают, что катера силового российского ведомства в акватории региона предпринимают попытки мешать своими действиями судам Военно-морских сил Украины, которые находятся на боевом дежурстве.
Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ России в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве.
заявление Генштаба ВС Украины
В США отказались комментировать отмену прохода их военных кораблей в Черное море.
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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