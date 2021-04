Генштаб ВС Киева рассказал, что российские военные мешают работе ВМС Украины.

Украинский флот обвинил ФСБ России в создании препятствий в Азовском море. Соответствующее заявление опубликовано на официальном аккаунте Генерального штаба Вооруженных сил Киева. Специалисты полагают, что катера силового российского ведомства в акватории региона предпринимают попытки мешать своими действиями судам Военно-морских сил Украины, которые находятся на боевом дежурстве.

Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ России в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве. заявление Генштаба ВС Украины

В США отказались комментировать отмену прохода их военных кораблей в Черное море.

Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine