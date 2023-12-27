Выжившие и семьи погибших рассказали, как живут после трагедии на Поцелуевом мосту в Петербурге

В реке Мойке утонули семь пассажиров "лазурного" автобуса.

Ровно год прошел с момента страшной аварии на Поцелуевом мосту в Петербурге, когда автобус маршрута № 70 рухнул в Мойку, унеся жизни семи пассажиров. Из ледяной воды спаслись лишь двое: пассажир Александр Тверитнев и водитель Рахматшох Курбонов.

Как узнал "КП-Петербург", 56-летний Александр Тверитнев до сих пор с болью вспоминает роковой день. Вместе с гражданской женой Еленой они ехали к ее младшей дочери, планируя вскоре сыграть свадьбу.

После падения было темно, как в пещере. Пытался выбить стекло, спасти Лену... Чудом нашел люк, но все равно захлебнулся Александр Тверитнев

Год реабилитации вернул ему зрение (развилась катаракта) и физическое здоровье, но психологическая травма осталась. Сегодня он работает механиком и ездит на автобусах, хотя и подал иск к водителю.

А Дмитрий Есин остался один с двумя детьми после гибели жены Марины и свекрови. Младшей дочери сказали, что "мама уехала в отпуск". Сейчас семья переехала в Выборг к отцу погибшей, вернувшемуся с СВО.

После трагедии фирма-перевозчик "Такси" закрылась, но три частных оператора продолжают работать с нарушениями. Водители по-прежнему перерабатывают (проверка выявила "красные глаза" у многих). Только госпредприятие "Пассажиравтотранс" внедрило многоступенчатый контроль перед рейсом

Мойка — не единичный случай, констатирует депутат Алексей Цивилев. В феврале 2025-го "лазурный" автобус на Ленинском проспекте сбил пенсионерку, повторив сценарий: уставший водитель и превышение скорости.

Пока город ждет реальных реформ в сфере перевозок, родные погибших 10 мая 2024 года приходят к месту трагедии с цветами. Александр Тверитнев признается: "Лена всегда со мной — ее фото на заставке телефона. Когда тяжело, разговариваю с ней..."

Ранее Piter.TV сообщал, что массовое ДТП с возгоранием произошло под Ям-Ижорой.

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