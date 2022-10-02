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На Благодатной утром сгорел лазурный автобус
Сегодня, 10:51
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На Благодатной утром сгорел лазурный автобус

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Во время пожара автобус был пустым. Никто не пострадал.

В Московском районе сегодня утром, 1 декабря, произошел пожар прямо на дороге. Автобус № 199 вспыхнул на Благодатной улице, сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В результате случившегося при пожаре никто не пострадал. По словам свидетелей, пламя вспыхнуло в салоне транспортного средства. Причина возгорания устанавливается. По предварительным данным, произошло короткое замыкание.

Во время пожара автобус был пустым. В нем находился только водитель, который смог оперативно эвакуироваться. Он вызвал спасателей.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге системой адресного открытия дверей оборудовали более 600 автобусов.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: лазурный автобус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Пожар,

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