В Петербурге системой адресного открытия дверей оборудовали более 600 автобусов

Специальные сенсорные кнопки расположены на всех дверях автобусов с двух сторон – в салоне и со стороны улицы.

600 петербургских автобусов оборудовали системой адресного открытия дверей. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту 28 ноября.

Когда автобус подъезжает на остановку общественного транспорта, водитель включает разрешение на открытие дверей для пассажиров. Подсветка кнопок загорается зеленым цветом, после чего петербуржцы могут открыть дверь одним нажатием. Специальные сенсорные кнопки расположены на всех дверях автобусов с двух сторон – в салоне и со стороны улицы.

Отметим, что автобусы Северной столицы оборудуют системой адресного открытия дверей с июня этого года.

Ранее на Piter.TV: 28 ноября СПб ГУП "Пассажиравтотранс" завершил приемку 109 автобусов МАЗ. Автобусы пополнят парки №№2, 5 и Колпинский, который специализируется на эксплуатации техники белорусского производителя. Вместимость автобусов составляет до 97 пассажиров, в салонах, доступных для маломобильных горожан, – по 28 сидений.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга