Автопарк "Пассажиравтотранса" в Петербурге пополнили 109 автобусов МАЗ

Вместимость автобусов составляет до 97 пассажиров, в салонах, доступных для маломобильных горожан, – по 28 сидений.

В СПб ГУП "Пассажиравтотранс" завершилась приемка 109 автобусов МАЗ, приобретенных в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия 28 ноября.

Автобусы пополнят парки №№2, 5 и Колпинский, который специализируется на эксплуатации техники белорусского производителя.

Вместимость автобусов составляет до 97 пассажиров, в салонах, доступных для маломобильных горожан, – по 28 сидений. Кроме того, транспорт оборудован современными системами информирования и оплаты проезда.

В настоящее время "Пассажиравтотранс" проводит приемку 17 автобусов особо большого класса Минского автомобильного завода. Еще 50 единиц техники будет поставлено предприятию в ближайшее время. Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Ранее мы рассказывали о том, что 450 белорусских автобусов получит и Ленобласть. 90% из них относятся к автобусам большого класса. Кроме того, соседнее государство наладит поставки сельхозтехники, оборудования и комплектующих для спецтехники в регион.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"