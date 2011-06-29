Ленобласть получит 450 белорусских автобусов в рамках транспортной реформы

Сейчас на областных маршрутах курсируют 70 автобусов марки "МАЗ".

В Ленобласти продолжают проводить транспортную реформу. В рамках нововведений власти региона обновят автобусный парк. Частично это станет возможным за счёт поставок из Беларуси. Сотрудничество в рамках транспортной сферы обсуждалось на встречи губернатора 47-ого региона Александра Дрозденко и посла Республики в РФ Дмитрия Крутого во вторник, 28 ноября.

По словам Крутого, Беларусь поставит в регион 450 единиц общественного транспорта, 90% из которых относятся к автобусам большого класса. Сейчас на областных маршрутах курсируют 70 автобусов марки "МАЗ".

Кроме того, соседнее государство наладит поставки сельхозтехники, оборудования и комплектующих для спецтехники в Ленобласть.

Ранее Дрозденко оценил белорусский ноутбук.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти