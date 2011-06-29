Дрозденко оценил белорусский ноутбук

Губернатор Ленобласти встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. Они обсудили перспективы сотрудничества, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дмитрий Крутой передал главе Ленобласти ноутбук белорусской сборки. Губернатор протестировал технику. Дрозденко поделился фотографией новинки в своем tg-канале.

Торговый оборот нынешнего года превысит миллиард условных единиц, но сейчас уже видим перспективы и ставим более масштабные задачи. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Кроме того, регион планирует задействовать белорусские автопредприятия в реализации транспортной реформы в области. Старые автобусы могут заменить на современные — из Беларуси.

На встрече с Крутым губернатор Ленобласти отметил, что белорусские производители мебели могут заменить мастеров ушедшей IKEA.

Ранее на Piter.tv: на базе Невского рынка появится мультибрендовый центр белорусских товаров.

Фото: Телеграм / Александр ДроZденко