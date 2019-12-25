На базе Невского рынка появится мультибрендовый центр белорусских товаров

Инвестор предложил финансовую модель и концепцию проекта.

На базе Невского рынка планируют открыть мультибрендовый центр белорусских товаров. Проект обсудили на рабочей встрече губернатор Петербурга Александр Беглов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

В городе на Неве уже создали рабочую группу, которая займется проектом. Инвестор разработал финансовую модель и концепцию продукта. Это предложение уже изучают профильные комитеты Петербурга, добавил Беглов.

Градоначальник отметил, что дружественные отношения между Петербургом и Республикой Беларусь продолжают развиваться в рамках курса на углубление стратегического партнерства. Эффективность сотрудничества подтверждает рост товарооборота. За первое полугодие 2023 года он увеличился более чем на 17 процентов. Поставки белорусских товаров на петербургский рынок подскочили до 40 процентов.

По словам Александра Беглова, особую значимость прибрело сотрудничество Петербурга и Беларуси в сфере поставок автобусов. Петербург занимает лидирующую позицию в стране по количеству транспорта на газомоторном топливе.

Кроме того, Северная столица продолжает сотрудничество по замене лифтов в домах старого фонда. В зданиях устанавливают современные импортные лифты.

Ранее на Piter.tv: белорусская сеть дискаунтеров откроет первые магазины в Петербурге.

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