Белорусская сеть дискаунтеров откроет первые магазины в Петербурге

Магазины сети "Чеснок" уже работают в Смоленске, Брянске, Великом Новгороде, Калуге и Твери.

В Петербурге и Гатчине (Ленобласть) откроются первые магазины белорусской сети дискаунтеров "Чеснок". Уже начался набор персонала в новые торговые точки. Об этом пишет РБК.

Магазины сети уже работают в Смоленске, Брянске, Великом Новгороде, Калуге и Твери. Также компания намерена выйти на рынки Московской и Калужской областей в Королёве и Обнинске.

"Чеснок" является собственностью белорусской организации "Евроопт". Примечательно, что в ассортименте магазина присутствуют товары иностранных брендов, покинувших российский рынок. Речь идёт о продуктах из Польши, Германии, Сербии и стран Прибалтики. Кроме того, точки снабжают белорусские и отечественные поставщики.

Ранее мы сообщили о том, что на рынок Петербурга также выходит нижегородская сеть продуктовых дискаунтеров Smart.

Фото: ВКонтакте / Чеснок. Дискаунтер честных цен