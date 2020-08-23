На рынок Петербурга выходит новая сеть продуктовых дискаунтеров

Нижегородские магазины Smart принадлежат компании "Сладкая жизнь".

Нижегородская сеть продуктовых дискаунтеров Smart готовится открыть магазин по адресу: Будапештская улица,92, в Петербурге. Об этом свидетельствует информация в вакансии по найму продавцов-кассиров на сайте по поиску работы hh.ru.



Отметим, что в июне сеть уже пыталась организовать запуск первого магазина на Валдайской улице в Шушарах. Однако через 1,5 месяца работы торговая точка закрылась, а её владельцы сообщили о переезде. Новый магазин намерены открыть уже 14 сентября.

Добавим, что дискаунтеры Smart принадлежат компании "Сладкая жизнь". Самая первая точка открыла двери для покупателей 2 года назад в Нижнем Новгороде.

Ранее мы сообщили о том, что ДОМ.РФ выставил на торги два помещения в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Smart. Продукты и доставка