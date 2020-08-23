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На рынок Петербурга выходит новая сеть продуктовых дискаунтеров
Сегодня, 12:57
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На рынок Петербурга выходит новая сеть продуктовых дискаунтеров

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Нижегородские магазины Smart принадлежат компании "Сладкая жизнь".

Нижегородская сеть продуктовых дискаунтеров Smart готовится открыть магазин по адресу: Будапештская улица,92, в Петербурге. Об этом свидетельствует информация в вакансии по найму продавцов-кассиров на сайте по поиску работы hh.ru.

Отметим, что в июне сеть уже пыталась организовать запуск первого магазина на Валдайской улице в Шушарах. Однако через 1,5 месяца работы торговая точка закрылась, а её владельцы сообщили о переезде. Новый магазин намерены открыть уже 14 сентября.
Добавим, что дискаунтеры Smart принадлежат компании "Сладкая жизнь". Самая первая точка открыла двери для покупателей 2 года назад  в Нижнем Новгороде.

Ранее мы сообщили о том, что ДОМ.РФ выставил на торги два помещения в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Smart. Продукты и доставка

Теги: бизнес, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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