ДОМ.РФ выставил на торги два помещения в Петербурге

ДОМ.РФ проведёт аукционы по продаже двух нежилых помещений в Петербурге, рассказал портал "Строительный Петербург".

В Калининском районе на торги выставлено помещение площадью 114,3 кв. м. Эффективнее всего в данном помещении разместить офис. Также в здании находятся магазин спецодежды, гостиницы и парикмахерская. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 октября. Аукцион состоится 27 октября, начальная цена – 7,9 млн рублей.

В Невском районе предлагается помещение площадью 137,4 кв. м на первом этаже жилого дома по проспекту Большевиков. Ранее здесь был офис, но недвижимость также подойдёт под коммерческое использование. Для участия в торгах необходимо подать заявку до 30 октября, аукцион пройдёт 3 ноября. Начальная цена – 10,3 млн рублей.

Фото: ДОМ.РФ