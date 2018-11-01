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Машины глохнут в "океане": Петербург снова затопило из-за прошедшего ливня

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В городе с потоком воды не справляются ливневые канализации.

Санкт-Петербург снова затопило после непродолжительного ливня. В городе с потоком воды не справляются ливневые канализации. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

От ул Есенина почти до проспекта Художников на ул. Сикейроса все затоплено. На Парашютной машины глохнут в "океане", автобусы плывут.

очевидцы

Также на проспекте Энгельса петербуржцам приходится забираться на скамейки, так как везде вода. В Мурино помимо ливня прошел и град, а на станции метро "Девяткино" из-за серьезной протечки ненадолго пришлось закрыть один из входов. 

Фото и видео: Piter.TV

Теги: есенина, парашютная, потом, художников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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