Машины глохнут в "океане": Петербург снова затопило из-за прошедшего ливня

В городе с потоком воды не справляются ливневые канализации.

Санкт-Петербург снова затопило после непродолжительного ливня. В городе с потоком воды не справляются ливневые канализации. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

От ул Есенина почти до проспекта Художников на ул. Сикейроса все затоплено. На Парашютной машины глохнут в "океане", автобусы плывут. очевидцы

Также на проспекте Энгельса петербуржцам приходится забираться на скамейки, так как везде вода. В Мурино помимо ливня прошел и град, а на станции метро "Девяткино" из-за серьезной протечки ненадолго пришлось закрыть один из входов.

Фото и видео: Piter.TV