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На улице Энгельса случился потоп

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Машины с трудом передвигаются, а пешеходам и вовсе не перейти дорогу.

Корреспондент Piter.TV заснял затопленную улицу Энгельса на севере Петербурга. "Потоп" случился из-за сильного дождя. Как сообщил корреспондент, ливень начался 9-го июля около 10:30. 

Пешеходам не перейти дорогу. Им приходится забираться на скамейки, так как везде вода.

Также в районе пересечения улицы Луначарского и улицы Энгельса образовалась серьезная пробка. Очевидцы сообщили о том, что две машины "утонули".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что затоплена оказалась станция метро "Девяткино". Вода стекает на железнодорожные пути. 

Видео: Piter.TV 

Фото: "Мегаполис" / Telegram 

 

Теги: дождь, ливень, потом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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