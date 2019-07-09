На улице Энгельса случился потоп

Машины с трудом передвигаются, а пешеходам и вовсе не перейти дорогу.

Корреспондент Piter.TV заснял затопленную улицу Энгельса на севере Петербурга. "Потоп" случился из-за сильного дождя. Как сообщил корреспондент, ливень начался 9-го июля около 10:30.

Пешеходам не перейти дорогу. Им приходится забираться на скамейки, так как везде вода.

Также в районе пересечения улицы Луначарского и улицы Энгельса образовалась серьезная пробка. Очевидцы сообщили о том, что две машины "утонули".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что затоплена оказалась станция метро "Девяткино". Вода стекает на железнодорожные пути.

Видео: Piter.TV

Фото: "Мегаполис" / Telegram