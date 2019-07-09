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Станцию "Девяткино" затопило из-за дождя

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В Петербург вновь пришли сильные дожди.

Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя. Об этом они рассказали 9-го июля в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное".

Через окно вода стекает на пол и попадает на железнодорожные пути. 

Как сообщили Piter.TV в справочной службе петербургского метрополитена, на данный момент станция работает. Однако в 10:59 закрыли один из входов в кассовый зал. Пассажиров просят пользоваться вторым входом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино прошел ливень и град

Видео: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: девяткино, дождь, ливень
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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