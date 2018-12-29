Видео допроса: Угонщик самолета Сургут-Москва не смог объяснить, почему хотел в Афганистан

СК опубликовал видео с задержанным угонщиком самолета, который требовал лететь в Афганистан. Хронология событий с угоном самолета.

Накануне днем, 22 января, один из пассажиров рейса Сургут - Москва угрожая оружием, требовал изменить маршрут и лететь в Афганистан. Piter.TV для своих читателей восстановил хронологию событий угона самолета.

Piter.TV накануне писал подробности захвата самолета, который следовал из Сургута в Москву. Как выяснилось позднее, 41-летний мужчина был сильно пьян. Угрожая имеющимся у него оружием, он через бортпроводниц передавал свои требования лететь в Афганистан. Практически все время мужчина находился в кресле на своем месте. Многие пассажиры, даже не подозревали, что они заложники и по какой причине самолет совершил незапланированную посадку в Ханты-Мансийске.

Экипаж самолета принял единственно верное решение совершить посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, убедив угонщика, что самолету нужна дозаправка. В Ханты-Мансийске самолет ждали спецслужбы, силовики и сотрудники СУ СК РФ. Самолет простоял на дальней полосе около часа, в салоне самолета все было спокойно. После приземления некоторые пассажиры смогли выйти в интернет со своих телефонов и узнали о происходящем на их самолете. Пассажиры снимали на видео происходящее и выкладывали видео из самолета в сеть.

Примерно через час после посадки на борт самолета поднялись силовики и задержали мужчину. Piter.TV публиковал видео задержания, которое снимали пассажиры. Очевидцы сообщают, что при задержании тот не сопротивлялся. Как сообщают СМИ ни оружия, ни взрывчатки на борту самолета все-таки не было. Аэропорт все это время был оцеплен.

На допросе угонщик так и не смог объяснить, зачем он требовал лететь в Афганистан. Там он никогда не был, и никогда туда не хотел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия". Мужчину ждет лишение свободы до 12 лет.

Остальные пассажиры с большой задержкой прибыли в Москву на резервном самолете.

Видео: Следком, Mash