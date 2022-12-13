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Появилось видео задержания зампреда комитета по строительству Ленобласти Шалыгина, который подозревается в получении взятки

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Оперативники поймали чиновника с поличным.

В Петербурге 4 февраля задержали заместителя комитета Ленобласти по строительству Сергея Шалыгина. Его подозревают в получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Оперативники поймали чиновника с поличным. На глазах у правоохранителей он взял деньги у предпринимателя за гарантию победы в конкурсе.

Мужчину задержали на проспекте Маршала Блюхера. Сейчас Шалыгин дает показания.

Ранее на Piter.tv: росгвардейцы задержали мужчину, который развращал двух девочек.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: видео задержания, задержан сергей шалыгин, задержание зампреда комитета по строительству ленобласти, проспект маршала блюхера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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