Житель Петербурга ударил ножом знакомого из ревности на Маршала Блюхера

Фигуранту уже предъявлено обвинение.

Следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 6 июня злоумышленник, в ходе совместного распития алкоголя в квартире дома по проспекту Маршала Блюхера, на почве ревности нанес своему знакомому удар ножом в область шеи. Мужчину госпитализировали в больницу с телесными повреждениями, где он скончался.

Фигуранту уже предъявлено обвинение, в настоящее время следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что сбросивший жену из окна шестого этажа в Петербурге получил 5 лет колонии.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу