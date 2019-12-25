Сбросивший жену из окна шестого этажа в Петербурге получил 5 лет колонии

Женщина скончалась в больнице.

Прокуратура Кировского района Петербурга поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мигранта. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд установил, что 17 июня 2024 года подсудимый, находясь в съемной квартире в доме по улице Подводника Кузьмина, в ходе ссоры столкнул супругу из окна шестого этажа. Женщина скончалась в больнице.

В судебных заседаниях фигурант несколько раз менял показания, но в прениях сторон вину признал в полном объеме. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщили о том, что задержан иностранец, ударивший ножом беременную сожительницу на Псковской улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV