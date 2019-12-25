На Маршала Блюхера водитель EXEED сбил парня и девушку на электросамокате

В результате ДТП пассажирка самоката была госпитализирована в больницу.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии с участием электросамоката, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 12 мая около дома 6 по проспекту Маршала Блюхера 41-летний водитель автомобиля EXEED VX при повороте на разрешающий сигнал светофора не пропустил 20-летнего парня, который передвигался на одном самокате со своей 17-летней подругой по регулируемому пешеходному переходу, тоже на "зеленый".

В результате ДТП пассажирка электросамоката была госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на Лермонтовском проспекте перевернулась машина Kia Sportage. Водитель доставлен в медицинское учреждение, информации о его состоянии нет.

Фото: Piter.TV