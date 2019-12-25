  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Маршала Блюхера водитель EXEED сбил парня и девушку на электросамокате
Сегодня, 9:10
66
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Маршала Блюхера водитель EXEED сбил парня и девушку на электросамокате

0 0

В результате ДТП пассажирка самоката была госпитализирована в больницу.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии с участием электросамоката, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 12 мая около дома 6 по проспекту Маршала Блюхера 41-летний водитель автомобиля EXEED VX при повороте на разрешающий сигнал светофора не пропустил 20-летнего парня, который передвигался на одном самокате со своей 17-летней подругой по регулируемому пешеходному переходу, тоже на "зеленый". 

В результате ДТП пассажирка электросамоката была госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства происшествия устанавливают. 

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на Лермонтовском проспекте перевернулась машина Kia Sportage. Водитель доставлен в медицинское учреждение, информации о его состоянии нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект маршала блюхера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии