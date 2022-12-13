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Росгвардейцы задержали мужчину, который развращал двух девочек
Сегодня, 16:54
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Росгвардейцы задержали мужчину, который развращал двух девочек

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Подозреваемого доставили в полицейский участок.

Накануне вечером, 3 февраля, в Петербурге росгвардейцы задержали мужчину, который подозревается в развращении двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны. 

На улице Карпицкого к сотрудникам Росгвардии обратилась мать 12-летней девочки. Она рассказала силовикам, что к ее дочери приставал неизвестный. По словам заявительницы, злоумышленник пытался принудить подростка к интиму. 

Женщина описала внешность обидчика. Военнослужащие вскоре задержали мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. Его опознала потерпевшая девочка. 

Подозреваемого доставили в полицейский участок. Известно, что мужчина развращал еще одну школьницу. На него завели уголовное дело.

Ранее на Piter.tv:  предполагаемого педофила, который в течение девяти лет насиловал школьницу, заключили под стражу.

Фото:   пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Теги: задержание, полиция, развращал детей, росгвардия, улица карпицкого
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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