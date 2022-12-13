Росгвардейцы задержали мужчину, который развращал двух девочек

Подозреваемого доставили в полицейский участок.

Накануне вечером, 3 февраля, в Петербурге росгвардейцы задержали мужчину, который подозревается в развращении двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

На улице Карпицкого к сотрудникам Росгвардии обратилась мать 12-летней девочки. Она рассказала силовикам, что к ее дочери приставал неизвестный. По словам заявительницы, злоумышленник пытался принудить подростка к интиму.

Женщина описала внешность обидчика. Военнослужащие вскоре задержали мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии. Его опознала потерпевшая девочка.

Подозреваемого доставили в полицейский участок. Известно, что мужчина развращал еще одну школьницу. На него завели уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: предполагаемого педофила, который в течение девяти лет насиловал школьницу, заключили под стражу.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии