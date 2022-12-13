Предполагаемого педофила, который в течение девяти лет насиловал школьницу, заключили под стражу

Горожанин частично признал вину. Он просил у суда домашний арест, потому что хочет побольше провести времени с мамой и своим сыном.

Предполагаемого насильника, который насиловал ребенка 2008 года рождения в течение девяти лет, отправили под стражу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчине предъявили обвинение накануне, 3 февраля. Горожанин частично признал вину. Он просил у суда домашний арест, потому что хочет побольше провести времени с мамой и своим сыном. Злоумышленник понимает, какой срок ему грозит.

Он пробудет в заключении до 2 апреля.

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