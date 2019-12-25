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Неизвестный на электросамокате сбил ребенка на Маршала Блюхера
Сегодня, 12:29
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Неизвестный на электросамокате сбил ребенка на Маршала Блюхера

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В больницу был госпитализирован мальчик 2021 года рождения.

В Калининском районе Петербурга электросамокатчик сбил ребенка и скрылся. Об этом пишет 78.ru. 

Авария произошла 14 мая возле дома 3 по проспекту Маршала Блюхера. В больницу был госпитализирован мальчик 2021 года рождения с множественными ушибами мягких тканей головы и обеих голеней. 

По факту случившегося полиция проводит проверку, виновник ДТП разыскивается.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Маршала Блюхера 41-летний водитель автомобиля EXEED сбил парня и девушку на электросамокате. В результате пассажирку доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Мужчина не пропустил парочку при повороте, подростки передвигали по пешеходному переходу на "зеленый". 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект маршала блюхера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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