Мужчину, который захватил самолет Сургут - Москва проверят на вменяемость

Пока в аэропорт никого не впускают.

Полицейские проверят мужчину, который захватившего самолет "Аэрофлота" рейсом Сургут - Москва, на вменяемость. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, мужчина вел себя неадекватно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он будет проверен на вменяемость отмечает представитель правоохранителей

Напомним, что сегодня, 22 января, мужчина, угрожая имеющимся у него оружием, захватил самолет, который летел из Сургута в Москву, и требовал лететь в Афганистан.

В данный момент известно, что на территорию аэропорта никого не впускают. Как сообщает мобильный корреспондент Piter.TV, по дороге к нему разбиты посты. Полицейские досматривают документы и сумки.

Ранее мы сообщали о том, что Опубликовано видео задержания мужчины, захватившего самолет Сургут-Москва

Видео:Piter.TV